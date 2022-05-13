В Приморье обрушился мост на дороге краевого значения

На трассе Михайловка — Турий Рог в Приморском крае обрушился автомобильный мост. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил глава Хорольского муниципального района Алексей Губайдуллин.

На данный момент дорожные службы занимаются устранением последствий разрушения конструкции моста. При обрушении никто не пострадал.

Отмечается, что предположительной причиной обрушения моста стал проезд грузовика с массой, превышающей разрешенную.

По данным АО «Примавтодор», проезд у провалившегося моста планируют сделать за неделю.

«На автомобильной дороге Михайловка — Турий Рог провалились плиты перекрытия мостового сооружения. Обслуживанием моста занималась компания «ВСК-1». Именно она и займется восстановлением проезда. Объездная дорога будет сделана в течение недели в рамках содержания подрядчиком», — говорится в сообщении.

Прокуратура Хорольского района организовала проверку по факту случившегося. На место также выехал исполняющий обязанности прокурора района Александр Мельниченко.

Ранее, 1 мая, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе частично обрушилась конструкция железнодорожного моста.

По данным главы региона, пострадавших в результате происшествия нет. Он также добавил, что получившая повреждения железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.