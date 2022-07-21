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Сезон торговли дынями и арбузами в Подмосковье начнется 1 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Московской области сезон торговли дынями и арбузами стартует 1 августа. Об этом в среду, 20 июля, сообщается на сайте правительства региона.

Круглый-полосатый: как правильно выбрать арбуз
На что следует обращать внимание, отправляясь на бахчевой развал

Отмечается, что арбузы уже вовсю поспевают в Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском крае, Дагестане и Азербайджане.

Как рассказал зампред регионального правительства Георгий Филимонов, в 2022 году в Подмосковье заработают свыше 500 бахчевых развалов — официальных точек для продажи арбузов и дынь, пишет агентство городских новостей «Москва». Работать они будут с 1 августа по 1 ноября.

Больше всего бахчевых развалов будет в Балашихе, Одинцове, Люберцах и Серпухове. Также арбузы можно будет купить на универсальных рынках и ярмарках, отмечает телеканал «360».

По словам Филимонова, безопаснее всего приобретать арбузы и дыни в точках продаж, имеющих официальные документы. Они могут быть стационарными или передвижными. Продавец обязательно должен иметь медицинскую книжку. На товарах должны быть одинаковые ценники с печатью с ценой и наименованием товара.

17 июля старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки одного из сетевых магазинов Юлия Лемешева рассказала, что арбузы следует покупать в супермаркетах и на рынках, где они проходят проверки на наличие пестицидов, нитратов и радионуклидов. На необорудованных точках, по ее словам, этого не делают.

Она отметила, что лучше выбрать арбуз весом семь–восемь килограммов, он должен быть с многочисленными контрастными полосами и небольшим желто-оранжевым пятном. Звук при постукивании по нему должен быть ясным и звонким, пишет НСН. Хранить арбуз необходимо при 10–15 градусах и 80–90% влажности воздуха.

10 июля врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова рассказала о вреде арбуза для сердца и печени. По ее словам, вещества, которые используются при выращивании арбузов, например, пестициды и нитраты, вредят организму, поскольку способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках. Кроме того, как отметила врач, в арбузах содержатся высокие дозы калия, что плохо влияет на сердце и может привести к нарушениям сердечного ритма.

Осенью прошлого года врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала телеканалу «Звезда», как нужно мыть овощи и фрукты, чтобы не отравиться ими. Она подчеркнула, что нитраты — это самое опасное, с чем может столкнуться человек во время употребления подобной пищи.

«Овощи и фрукты мы сначала обдаем душем, но холодным. Это делаем в ванной или в раковине. Далее постепенно увеличиваем воду до практически горячей», — объяснила врач.

Арбуз же можно положить «в холодную воду в тазик. Если поблизости есть ручеек или источник, то он там моется и даже промерзает». По словам диетолога, такой способ мытья снижает количество нитратов примерно на 30%.

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