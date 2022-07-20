В Самаре увеличили количество рейсов до Еревана

Количество прямых рейсов из Самары в Ереван увеличилось в июле. Об этом в среду, 20 июля, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Курумоч».

Теперь в столицу Армении жители региона смогут вылететь семь раз в неделю.

Так, с 18 июля одна из авиакомпаний добавила рейс по понедельникам. Самолет вылетает из Самары в 13.00 и прибывает в Ереван в 15.45.

С 26 июля в расписании появятся рейсы по вторникам. Вылет из Самары — в 12:50, прибытие в Ереван – в 15:35, пишет Сова.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что в России осенью появится рейтинг пунктуальности авиакомпаний. Перевозчики будут передавать в общую базу данных информацию о выполнении рейсов.