В России создадут отечественный рейтинг пунктуальности авиакомпаний

Рейтинг пунктуальности авиакомпаний появится в России осенью. Авиакомпании будут передавать в общую базу данных информацию о выполнении рейсов, сообщает телеканал «Известия». Он должен считаться задержанным, если самолет прилетел на 15 и более минут позднее расписания. «Аэрофлот» предложил создать рейтинг взамен международным. Теперь компания готовит «дорожную карту» проекта. Пока о готовности участвовать заявили лишь в одной из восьми авиакомпаний — в S7 Airlines. Агентства авиаданных OAG и Cirium в апреле исключили российские авиакомпании.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.