Велосеть создадут в Нижнекамске

В Нижнекамске в Татарстане появится сеть велосипедных дорожек. Власти хотят создать в городе инфраструктуру для альтернативного вида транспорта. Все микрорайоны планируется связать велодорожками. Инициатива принадлежит директору Союза велосипедистов республики, депутату городского совета Раису Шаехову.

По словам главы исполнительного комитета Рамиля Муллина, которые приводит ИА «Татар-информ», сначала необходимо определить правила безопасности, а затем — обратить внимание на эстетику: освещение, инфраструктуру и малые формы. Муллин считает, что для жителей Нефтекамска необходимо ввести обучающие семинары по развитию культуры вождения.

Так, для детей в парках могут организовать велотреки и учить их грамотному и безопасному катанию. Такие же уроки могут проводиться и на территории школ.

Сейчас в Нижнекамске построено 12 км велосипедных дорожек, но до конца этого года проложат еще 14 км, уточняет Inkazan.ru.

Ранее в городе на проспекте Химиков оборудовали велодорожки. Работы проводились по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».