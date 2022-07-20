Автомобиль сбил велосипедистку в Орле

Автомобиль наехал на велосипедистку в Орле. Об этом в среду, 20 июля, сообщает InfoOrel.ru.

Инцидент произошел 19 июля в 15:25. Водитель Lada ехал по улице Правый берег реки Орлик по направлению к улице Ленина. Рядом с домом № 20 в переулке Михаило-Архангельский он наехал на женщину-велосипедистку, которая ехала во встречном направлении. В результате женщина получила травмы. О ее состоянии не сообщается.

5 июля в Якутске на пешеходном переходе 13-летний велосипедист получил смертельные травмы в результате наезда автоцистерны. Водитель машины «НЕФАЗ» на регулируемом перекрестке выполнял поворот направо. От полученных травм подросток скончался на месте.