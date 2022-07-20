Строительство борских теплиц в Нижегородской области оказалось под вопросом

Строительство второго комплекса тепличного комбината «Нижегородский» на Бору оказалось под вопросом. Об этом глава регионального минсельхоза Николай Денисов заявил на заседании комитета заксобрания по АПК.

По его словам, компания планировала возвести еще одну теплицу площадью 15 га рядом с существующей. Однако сейчас отменили федеральные субсидии на 25%, а также возникли сложности с местными жителями. Люди оказались недовольны таким соседством.

Как уточняет ИА «НьюсНН», борчане неоднократно жаловались на яркий свет, вибрации и шум, исходящие от теплиц. 20 июня 2022 года суд приостановил деятельность комбината на полтора месяца, признав его виновным в нарушении закона в сфере обеспечения санэпидблагополучия населения.

Однако, как объяснил на заседании директор предприятия Игорь Почечуев, приостановка касается исключительно энергоблока. Сам комбинат продолжает работу и уже начал устранять нарушения. На эти цели планируется направить 100 млн рублей.