Тонкий просчет

Энергетика Европы находится в плачевном положении, а перспективы ее бесконечно туманны. Понимая это, Брюссель проводит совещания по вопросам энергетической безопасности, призывает всех потребителей экономить, а Евросоюз в целом готовится пережить зиму без российского газа. Но пока до зимы далеко. Куда актуальнее проблемы, которые вызывает летняя жара.

Шесть лет назад один «мудрый» российский оппозиционер (большой «специалист» в экономике) так впечатлился ростом капитализации компании Nintendo, что привел эту компанию и ее игры в пример неразумной российской власти, которая строила экономику на никому не нужных нефти и газе. Также он призвал мужаться Игоря Сечина, так как игровая фирма стала дороже «Роснефти».

Но в ходе мирового энергетического кризиса, который начался в середине 2021 года, неожиданно выяснилось, что капитализацией игровых компаний нельзя заправлять транспортные средства, а также ею невозможно ни отапливать, ни охлаждать помещения. Обострение санкционного противостояния в 2022 году вскрыло удивительный для ряда мудрых экономистов факт: реальный вес разных секторов экономики отличается от его денежного выражения. Неожиданно оказалось, что у фундаментальной отрасли, каковой является энергетика, реальный вес несоизмеримо больше, чем у любого другого сектора. А попытки ввести санкции против того, кто обеспечивает ваш фундамент, ударят по всей экономике. Что и произошло в Евросоюзе.

Впрочем, и до начала санкционного противостояния экономика ЕС страдала под гнетом энергетического кризиса. Одним из результатов этого стало падение спроса на газ со стороны европейской промышленности, которое в I квартале достигло 20% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. В целом падение спроса на голубое топливо в ЕС за первое полугодие составило около 27 млрд куб. м. Только в электроэнергетической области потребление газа увеличилось.

Если за первую половину 2021-го Евросоюз произвел 1306 ТВт*ч электроэнергии, из которых 229,9 ТВт*ч обеспечили газовые электростанции, то в этом году эти показатели составили 1287 ТВт*ч и 234,2 ТВт*ч соответственно. То есть загрузка газовых электростанций выросла, несмотря на сокращение спроса на электроэнергию. Произошло это, в первую очередь, из-за выбывания части атомной и угольной генерации, а также из-за снижения производительности гидроэлектростанций. Чем жарче становится, тем больше нужно сжечь газа для производства электроэнергии. Примечательно, что Международное энергетическое агентство сейчас рекомендует в качестве меры экономии голубого топлива переходить с газа на мазут и уголь.

Но куда же делись угольные и атомные электростанции, для замещения которых пришлось нагружать газовую генерацию? А они были закрыты в рамках стратегии ЕС, предусматривающей отказ от угля для производства электроэнергии, а также в рамках стратегии Германии по отказу от АЭС. Иными словами, если отбросить технические сложности, с которыми столкнулся в этом году французский атом, то рост спроса на газ спровоцирован стратегическими решениями в области энергетики самого Евросоюза. А ценовое давление, которое теперь испытывают население и промышленность ЕС, вызвано реформами в области ценообразования на энергоносители, которые проводились последние 13 лет. То есть кто виноват в сложностях Европы? Ответ очевиден любому еврочиновнику: Россия.

Любой достаточно дрессированный еврочиновник может найти внушительное количество доказательств вины России. Так, «Газпром», судя по заявлениям западной прессы, отказал в дополнительных поставках газа, сославшись на форс-мажор. А некоторые европейские политики подозревают, что «Северный поток» может не запуститься после профилактических работ, но если запустится, то правительство Германии требует, чтобы прокачка по газопроводу шла «в полном объеме», без всяких форс-мажоров. Но не совсем ясно, как Берлин себе это представляет.

Профилактические работы на «Северном потоке» — плановое мероприятие, о котором было известно за много месяцев до его начала. А проблема с прокачкой по газопроводу — это влияние канадских санкций. Оттава долгое время не позволяла вернуть газоперекачивающий агрегат (ГПА) «Газпрома», который прошел ремонт на территории страны. Но хуже того — профилактики и ремонта ждут еще четыре агрегата. Для Германии это означает, что даже после того, как работы на «Северном потоке» завершатся, проблема с ГПА никуда не денется. Загружать магистраль можно будет лишь на 50%, если не рисковать требующим ремонта оборудованием.

Собственно, с этим обстоятельством связано и отсутствие технической возможности у российской стороны в полной мере удовлетворять европейские заявки на поставку газа. Если не работают газоперекачивающие агрегаты, то перекачивать газ невозможно.

Впрочем, можно посоветовать Евросоюзу посмотреть на ситуацию, которая сложилась вокруг «Северного потока», под позитивным углом. Ведь эта ситуация — доказательство того, что санкции работают. Да, против немецких потребителей. Но работают.

Если же отбросить юмор, то европейских покупателей можно понять: биржевые котировки вновь стали выше, чем цены, по которым продается российский газ. Таким образом, в период повышенного спроса разумнее было бы увеличить закупки у «Газпрома». Но благодаря санкциям технической возможности для этого нет. Значит, высокие цены продолжат давить на спрос, ускоряя его падение. Ведь предложение ограничено: со стороны России — из-за санкций, а, к примеру, со стороны Норвегии и поставщиков сжиженного природного газа — исчерпанием потенциала.

На этом фоне европейское руководство усиленно делает вид, что занимается какой-то созидательной деятельностью, когда обсуждает возможность прожить без российского газа (путем строжайшей экономии). Прожить без него легко — нужно лишь сократить потребление на соответствующий объем. Вот представители немецкой химической отрасли заявляют, что исчерпали возможности экономии. Теперь они могут сократить спрос на голубое топливо только в случае остановки производств. Это ведь тоже своего рода выход. Притом куда более реальный, чем тот, который предлагает ЕС — прожить без российского газа, продлив работу АЭС или угольных электростанций. Угля и атома не хватит. Особенно для тех, кто использует газ в качестве сырья, а не в качестве топлива.

Однако проблема даже не в этом. За деревьями нынешнего энергетического кризиса Евросоюз не видит леса. В течение 2020-х годов потребление голубого топлива в ЕС, по существующим планам, будет расти, а внутренняя добыча — падать. От этих планов никто не отказывается. И никто даже не пытается просчитать, откуда будет идти сырье, если санкционная война с Россией затянется и углубится. По сути, Европе необходимо уже сейчас пересматривать свою энергетическую стратегию. Но такую ответственность никто на себя брать не хочет.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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