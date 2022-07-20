В МВД России описали портрет дистанционного мошенника

В России дистанционными мошенниками зачастую являются люди от 19 до 35 лет, при этом они не всегда IT-специалисты, рассказала врио начальника второго отдела организации расследования дистанционных хищений управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД РФ Юлия Меньщикова.

«Это могут быть молодые люди в возрасте от 19 до 35 лет. Принято считать, что это специалисты, но далеко это не так», — подчеркнула она на пресс-конференции в среду, 20 июля.

Меньщикова отметила, что IT-специалистов привлекают, в частности, для создания фишинговых сайтов, а в call-центрах, откуда совершаются звонки от аферистов, работают люди без навыков и умений в сфере IT. Кроме того, такие аферисты могут быть задействованы при обналичивании денег.

«Для того чтобы совершить операции для обналичивания денежных средств используется очень большое количество карт, электронных кошельков, различных счетов, с помощью которых деньги выводятся на карту при помощи криптовалюты, конвертируются в нее, так и при помощи снятия денежных средств в различных банкоматах», — пояснила Меньщикова.

Как заявила представитель Следственного департамента МВД, раньше в число жертв интернет-мошенников попадали обычно пенсионеры и незащищенные слои населения, сейчас же картина иная — молодые люди, а также государственные служащие и сотрудники банков попадают в сети злоумышленников.

Отмечается, что в Российской Федерации число кибепреступлений за последние шесть месяцев уменьшилось на 8,2%, задержать удалось практически 27 тыс. дистанционных преступников.

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