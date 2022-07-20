Рейтинг народной поддержки Байдена упал до рекордно низкого уровня

Уровень поддержки Джо Байдена упал до самого низкого показателя за 19 месяцев, о чем свидетельствуют итоги опроса, проведенного агентством Reuters и социологической службой Ipsos. На текущей неделе рейтинг лидера США опустился на 3 процентных пункта, до 36%, передает телеканал «Известия». При этом не одобряют работу президента 59% американцев. Снизился также и уровень поддержки Байдена в Демократической партии, отмечает Reuters. На прошлой неделе показатель составлял 74%, а сейчас — 69%. Среди республиканцев одобряют деятельность президента лишь 11%. Популярность лидера США пострадала из-за резкого роста цен в стране. В июне инфляция в Штатах достигла 40-летнего максимума в 9,1% в годовом исчислении.

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