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Great Wall запатентовала в России новую модель пикапа

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Фото: motor.ru
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Компания Great Wall запатентовала в России новую модель пикапа — Cannon. В основе машины та же платформа, что и у рамного внедорожника Tank 600. Об этом 20 июля сообщил сайт Motor.ru.

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На патентных изображениях запечатлена полноприводная версия Cannon. На это указывает пластиковый обвес по всему периметру кузова и высокая подвеска.

Для машины заявлены две модификации: версия с бензиновым турбомотором объемом 2.0 л и мощностью 224 л. с. и с трехлитровым V6 мощностью 354 л.с. Обеим версиям полагается девятиступенчатый автомат.

Пока компания Great Wall официально не подтвердила появление Cannon на российском рынке.

15 июля австралийская компания Creative Conversions изготовила на базе внедорожника Toyota Land Cruiser 300 грузовой пикап, который идеально подходит под условия местной специфики.

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