В Австралии сделали пикап из Toyota Land Cruiser 300

Популярный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 австралийская компания Creative Conversions превратила в грузовой пикап. Об этом 15 июля сообщило американское издание carbuzz.com.

Это не первая попытка небольшой автомобилестроительной компании сделать машину, которая на 100% отвечает местным условиям эксплуатации, сообщило издание.

«Бренд Toyota создан на века, создан для работы и предназначен для жизни. Сочетая это с нашим обширным опытом, мы считаем, что превратили LC 300 в совершенный туристический тягач или рабочий автомобиль», — так оценили свой вариант конструкторы из Creative Conversions.

По оценке издания, на разработку нового австралийского варианта японского внедорожника было потрачено около $1,5 млн, 15 тыс. человеко-часов и несколько вариантов исполнения заднего моста, чтобы получившийся автомобиль по-прежнему мог нести солидную полезную нагрузку.

В Creative Conversions не раскрыли, какие модели они будут предлагать на основе TL300. Вероятнее всего, для местного рынка будет доступна базовая грузовая платформа и серьезный автокемпер.

12 июня «Известия» сообщили, что в рейтинге самых популярных пикапов на российском рынке в июне 2022 года на первом месте оказался УАЗ «Пикап». На втором месте в рейтинге оказался китайский пикап JAC T6. Тройку лидеров замкнул пикап Dodge RAM.