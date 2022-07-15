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В Австралии сделали пикап из Toyota Land Cruiser 300

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Фото: Japanese Tuner Jaos
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Популярный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 австралийская компания Creative Conversions превратила в грузовой пикап. Об этом 15 июля сообщило американское издание carbuzz.com.

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Это не первая попытка небольшой автомобилестроительной компании сделать машину, которая на 100% отвечает местным условиям эксплуатации, сообщило издание.

«Бренд Toyota создан на века, создан для работы и предназначен для жизни. Сочетая это с нашим обширным опытом, мы считаем, что превратили LC 300 в совершенный туристический тягач или рабочий автомобиль», — так оценили свой вариант конструкторы из Creative Conversions.

По оценке издания, на разработку нового австралийского варианта японского внедорожника было потрачено около $1,5 млн, 15 тыс. человеко-часов и несколько вариантов исполнения заднего моста, чтобы получившийся автомобиль по-прежнему мог нести солидную полезную нагрузку.

В Creative Conversions не раскрыли, какие модели они будут предлагать на основе TL300. Вероятнее всего, для местного рынка будет доступна базовая грузовая платформа и серьезный автокемпер.

12 июня «Известия» сообщили, что в рейтинге самых популярных пикапов на российском рынке в июне 2022 года на первом месте оказался УАЗ «Пикап». На втором месте в рейтинге оказался китайский пикап JAC T6. Тройку лидеров замкнул пикап Dodge RAM.

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