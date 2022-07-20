Один человек пострадал в массовом ДТП в Рязанской области

В Шацком районе Рязанской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадал один человек. Об этом в среду, 20 июля, сообщил региональный главк МВД.

Инцидент произошел накануне, 19 июля, около 18.50 на 391-м километре автодороги М5 «Урал». 56-летний житель Саратовской области за рулем грузовика Scania отвлекся во время движения и врезался в грузовой автомобиль МАЗ под управлением 58-летнего ульяновца. Первый автомобиль продолжил движение по инерсии и въехал в ГАЗ-3302, за рулем которого был 33-летний мужчина.

В результате водитель Scania получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, пишет 62INFO.ru.

Накануне 43-летний мужчина упал с эстакады на проезжавший автомобиль Porsche на МКАД в районе Строгино. Он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.