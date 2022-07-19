На МКАД мужчина упал с эстакады на крышу Porsche

Мужчина упал с эстакады на проезжавшую машину и выжил. Инцидент произошел на МКАД в районе Строгино. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции во вторник, 19 июля.

«Около 17:00 на 65-м км внешней стороны МКАД 43-летний мужчина упал с моста на проезжавший автомобиль Porsche. Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение транспорта затруднено в районе происшествия.

Ранее в этот день один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 22-м км МКАД, сообщается на сайте aif.ru.