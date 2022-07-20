Петербуржцы стали заниматься спортом на 102% чаще

Спрос на услуги спротивных тренеров в Санкт-Петербурге вырос в июле на 102%. Об этом в среду, 20 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на исследование «Авито».

При этом в целом среди россиян более популярными стали командные виды спорта. Так, спрос на услуги тренеров по волейболу вырос в шесть раз, по баскетболу — в три раза. Также популярность набирают занятия по бегу, плавание, теннис и бокс.

В то же время средняя стоимость занятия с тренером по стране снизилась на 7%. Сейчас она составляет от 700 рублей. В Санкт-Петербурге средняя стоимость такой услуги — 1 тыс. рублей.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что ученые финского Университета Йювяскюля провели исследование и выяснили: посещение сауны после тренировки может снизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.