Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли в Киев

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, его словацкий коллега Иван Корчок и глава чешского МИД Ян Липавский прибыли в Киев с необъявленным визитом. Об этом 20 июля сообщил телеканал «Украина 24».

В программе визитов высокопоставленных дипломатов встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также они встретятся с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

В начале февраля Шалленберг, Корчок и Липавский посетили часть Луганской области, подконтрольную Киеву. Их сопровождал Кулеба.

21 июня Украину с необъявленным визитом посетил министр юстиции США Меррик Гарланд. Он встретился с генеральным прокурором страны Ириной Венедиктовой.

16 июня Киев посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и итальянский премьер Марио Драги. Официальных анонсов и подтверждений визита не было вплоть до утра 16 июня — то, что европейские лидеры прибыли в украинскую столицу, стало очевидно, когда в СМИ появились фото из вагона поезда и видео с вокзального перрона.

По итогам переговоров Франция анонсировала поставки Украине дополнительных вооружений. Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что Россия «не может навязывать мир», «диктуя Украине условия, которые окажутся неприемлемы как для Украины, так и для» европейских стран.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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