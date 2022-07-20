Новым президентом Шри-Ланки может стать экс-премьер Викрамасингхе

Эксперты оценили шансы на избрание лидером Шри-Ланки бывшего премьера, обладающего двоякой репутацией.

Парламент Шри-Ланки 20 июля изберет нового президента на смену бежавшему из страны на волне народных протестов Готабае Раджапаксе. Наибольшие шансы получить кресло главы государства — у политического аксакала Ранила Викрамасингхе, многократного премьера страны, незадолго до нынешнего голосования ставшего врио президента.

Ранил Викрамасингхе пришел в политику в далеком 1977 году и с тех пор успел побывать лидером объединенной оппозиции и шесть раз премьером, заслужив за свою политическую живучесть прозвище Хитрый Лис. За долгую карьеру этот человек запомнился как довольно неплохой кризис-менеджер прозападного толка — выход Шри-Ланки из рецессии в 2001 году во многом считают его заслугой.

При этом Викрамасингхе не обошли обвинения в коррупции (в свое время его считали причастным к мошенничеству с инсайдерской торговлей в Центральном банке), которые он сам неизменно отвергал.

«Это человек с очень внушительным политическим багажом, и к нему нет особо острых претензий, в том числе и со стороны населения. И хотя во время протестов ему сожгли дом, это было скорее на волне общего негодования против самой системы власти, а не против него самого», — сказал «Известиям» руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Немаловажным, по мнению эксперта, служит и тот факт, что в прошлые годы у Викрамасингхе сложились достаточно хорошие отношения практически со всеми иностранными лидерами.

Ранил Викрамасингхе действительно умен и политически проницателен, но ему не хватает народной поддержки, заметил, в свою очередь, профессор кафедры исследований проблем мира и конфликтов Университета Упсалы Ашок Суэйн.

«Его партия не смогла получить ни одного места на последних парламентских выборах, но он прошел через заднюю дверь, чтобы стать членом парламента, затем премьер-министром, а теперь и президентом. Боюсь, кризис в Шри-Ланке, похоже, закончится не скоро. А без политической стабильности мало надежды на то, что страна добьется экономической стабилизации», — пояснил эксперт «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бремя перемен: кто сменит сбежавшего лидера Шри-Ланки