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Спилберг снял первый в карьере музыкальный клип

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Фото: CNN
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Голливудский режиссер Стивен Спилберг впервые снял музыкальный видеоклип. Об этом 18 июля сообщил CNN.

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Спилберг снял видео для основателя группы Mumford & Sons Маркуса Мамфорда. Композиция называется Cannibal и должна войти в сольный альбом музыканта.

Режиссер снял черно-белый ролик одним кадром на камеру смартфона. Съемки проходили в начале июля в спортивном зале одной из школ Нью-Йорка.

Как отмечает НСН, супруга режиссера Кейт Кэпшоу катала Спилберга по залу в кресле, чтобы создать различные эффекты.

По данным «Газета.Ru», Cannibal — первый сингл с сольного альбома Мамфорда, который выйдет 16 сентября. По словам музыканта, он написал песню в январе 2021 года «борясь с демонами, с которыми танцевал долгое время в изоляции».

В 2021 году стало известно, что продюсерский центр Стивена Спилберга заключил контракт на производство фильмов для стримингового сервиса Netflix. Netflix частично будет финансировать производство фильмов. При этом сумма и сроки действия сделки между Amblin Partners и стриминговым сервисом не уточняются.

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