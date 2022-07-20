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Амурский тигр умер при перелете в Хабаровск из Москвы

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Амурский тигр скончался на борту самолета, следующего из Москвы в Хабаровск. Причины смерти животного неизвестны.

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По данным «Известий», инцидент произошел еще 27 июня.

В связи с непредвиденной смертью тигра было организованно расследование. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. Вся полученная информация направляется в столицу.

Ранее, 18 марта, в Хабаровске было возбуждено уголовное дело в связи с незаконным приобретением и последующей транспортировкой замороженной туши амурского тигра.

До этого, 21 февраля, специалисты изучили останки амурского тигра, обнаруженные возле поселка Южный в районе имени Лазо Хабаровского края. После проведения экспертизы удалось установить, что животное погибло после схватки с более крупным самцом.

31 января в Приморском крае автомобилист насмерть сбил краснокнижного амурского тигра, который вышел на дорогу. Инцидент произошел в Пожарском районе региона, на трассе недалеко от Лучегорска. О случившемся сообщил водитель легковой машины, совершивший наезд. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Труп хищника отправлен на экспертизу. Ее проведут сотрудники Центра «Амурский тигр».

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