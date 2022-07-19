Ядовитая змея укусила женщину в Псковской области

Гадюка укусила жительницу Санкт-Петербурга, которая проводила выходные в Псковской области. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина сама обратилась к медикам ранее в этот день. Они диагностировали отсрое отравление ядом гадюки.

По словам жительницы Петербурга, змея укусила ее 18 июля около 15.00 в деревне Подложье Струго-Красненского района. После оказания необходимой помощи женщину отпустили, оценив ее состояние как удовлетворительное.

21 июня врач-токсиколог НИИ имени Склифосовского Михаил Завадовский посоветовал во время похода в лес брать с собой большую палку и при надобности откидывать ею змей. Он напомнил, что змеи не нападают на людей, пока не чувствуют от них угрозу. Специалист подчеркнул, что при укусе не рекомендуется отсасывать яд, поскольку это чревато более серьезными последствиями.