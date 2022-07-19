Один человек пострадал в аварии в Тверской области

Один человек пострадал в результате дорожной аварии в Кимрском районе Тверской области. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Как уточняют «Тверские ведомости», инцидент произошел утром в этот же день на 10-м километре автодороги Дубна – Кимры – Горицы. Столкнулись два автомобиля — Skoda и Renault. Последний не пропустил ехавший навстречу Skoda при повороте налево.

В результате пострадала водитель Renault. Она была госпитализирована.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

18 июля в Предгорном округе Ставропольского края в результате столкновения фуры и легкового автомобиля погибли три человека. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.