Три человека погибли в лобовом ДТП с участием грузовика на Ставрополье

В Предгорном округе Ставропольского края в результате столкновения фуры и легкового автомобиля погибли три человека. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла в понедельник, 18 июля, около 13:00 на трассе Ессентуки – Юца – Этока. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на обочину, после чего машина потеряла управление, вылетела на встречку и врезалась в китайский грузовик.

Два пассажира легковушки скончались на месте, водитель погиб в карете скорой помощи по дороге в больницу. Один из пассажиров грузовика получил травмы и был госпитализирован, пишет NewsTracker. Водитель и второй пассажир не пострадали.

На месте работали сотрудники ДПС, прокуратуры и следствия. Обстоятельства произошедшего и личность погибших устанавливаются.

В воскресенье, 17 июля, три человека погибли в результате ДТП в Сергиевском районе Самарской области. Столкнулись два легковых автомобиля — Skoda и Fiat.