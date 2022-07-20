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В Таганроге завершили реставрацию дворца Алфераки

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Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
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В Ростовской области завершили реставрацию дворца Алфераки, построенного в XIX веке, сообщил первый замглавы региона Игорь Гуськов.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. В нем располагается музей — филиал Таганрогского литературного и историко-архитектурного музея-заповедника.

В ходе работ специалисты отреставрировали фасад, интерьеры подвала и главной лестницы, уложили паркет, выполнили золочение второго этажа и Александровского зала. Комитет охраны объектов культурного наследия Ростовской области одобрил проведенные мероприятия.

«Уверен, что жители и гости Ростовской области оценят труд, который вложили реставраторы в созидание одного из красивейших зданий нашего региона», — отметил первый замгубернатора.

Реставрация дворца Алфераки началась в 2020 году на средства федерального бюджета. Стоимость работ составила 185,6 млн рублей.

Кроме того, правительство Ростовской области выделило из резервного фонда 7 млн рублей на разработку проекта архитектурно-художественного решения экспозиции дворца. В настоящий момент заключены контракты на подготовку проектно-сметной документации, в том числе на устройство газового пожаротушения и установку бронированных дверей в фондохранилище.

Дворец помещика Николая Дмитриевича Алфераки был построен в 1848 году по проекту петербургского архитектора Андрея Штакеншнейдера. В 1927 году здание было передано одному из старейших в России музеев, который ежегодно посещает более 200 тыс. человек. Дворец долгое время был центром культурной жизни города.

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