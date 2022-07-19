Установка аттракционов началась в Финском парке в Пскове

В Финском парке Пскова стартовала установка аттракционов. Об этом 19 июля сообщает Псковское агентство информации.

С 20 июля по 7 августа на территории парка будут работать 28 различных аттракционов. Как написал в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин, предприниматели установят карусели, тиры, батуты и тарзанки.

«В выходные дни детей ждут аниматоры и шоу мыльных пузырей», — заявил глава горадминистрации.

В конце июня сообщалось, что в Астрахани определили место установки нового колеса обозрения — оно появится в районе набережной Волги. Также ведутся переговоры по реконструкции парка «Аркадия», где планируется модернизация аттракционов и установка фуд-кортов.