В Астрахани определили место установки нового колеса обозрения — оно появится в районе набережной Волги. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает «Астрахань 24».

Сейчас специалисты определяют оптимальные параметры аттракциона. После этого начнутся переговоры с потенциальными инвесторами.

Как отмечается в материале, сейчас также ведутся переговоры по реконструкции парка «Аркадия», где планируется модернизация аттракционов и установка фуд-кортов.

Также в городе планируется реконструировать территорию на улице Звездной. Там появятся скульптуры и скамейки, а также наладят освещение и создадут детскую зону отдыха.

В начале марта сообщалось, что в Рязани планируют снести здание бывшего училища связи, в котором 1 апреля произошел пожар, и построить на его месте точно такое же. Перекрытия в здании изначально были деревянными. При общении со строителями выяснилось, что реконструировать объект возможно только путем полного его сноса и дальнейшего строительства с нуля.