Республиканская мечта

В Америке 8 ноября состоятся выборы в конгресс, получившие название промежуточных, так как они проходят в середине сроков президентских раундов в четных годах. На этот раз будут избираться все 435 делегатов в палате представителей и 34 в сенате. В обеих палатах сейчас большинство у демократов, но оно незначительно. В сенате вообще число демократов и республиканцев равное — по 50, но, согласно конституции, там есть еще должность председателя, которую занимает вице-президент, на данный момент это Камала Харрис. В случае равенства голосов по спорным вопросам ее голос становится решающим и потому считается, что у демократов большинство.

В палате представителей у демократов всего на девять голосов больше, и мало кто сомневается, что в ноябре их ждет разгромное поражение. Одна из причин — это исторически низкий рейтинг (в районе 30%) у их лидера президента Джо Байдена, и потому лишь 26% голосующих за демократов хотят, чтобы он избирался в 2024 году. Также, согласно последним опросам, почти 90% американцев считает, что страна идет по неверному пути, и примерно такой же процент граждан недоволен работой конгресса. Но все-таки главная причина — это экономическое положение в США, что всегда является решающим фактором для избирателей. Последнее оставляет желать лучшего в связи с разгоном инфляции, в частности ростом цен на продукты и бензин.

Читателей, разумеется, больше интересует: можно ли ожидать каких-то серьезных позитивных изменений, если в ноябре победят республиканцы, но, к сожалению, вряд ли, хотя напряженность может немного снизиться. Действительно, каждый раз во время голосований по очередному пакету антироссийских санкций обычно все демократы выступают за, но небольшое количество республиканцев против. Так поступили во время голосования по украинскому ленд-лизу 11 сенаторов и 57 конгрессменов-республиканцев. Этого, конечно, было недостаточно для отклонения закона, но тем не менее факт налицо. В любом случае до выборов еще почти четыре месяца, и всё это время Байден и большинство членов конгресса будут препятствовать прекращению военных действий на Украине, продолжая накачивать ее оружием и деньгами.

Байден не может остановиться, так как Украина — это его проект, который начался еще в годы его вице-президентства при Бараке Обаме и продолжается до сих пор. Любой компромисс с Владимиром Путиным будет для него политическим самоубийством, особенно после катастрофы в Афганистане.

Тем не менее число экспертов, осознающих опасность нынешнего курса Вашингтона, постоянно растет. Например, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер или профессор Массачусетского технологического института Ноам Чомски, которые прямо обвиняют Запад в событиях на Украине. Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс идет еще дальше и, не ограничиваясь общими фразами, называет конкретные имена виновников нынешнего кризиса.

Речь идет о тех, кто после распада СССР провозгласил новый мировой порядок, в котором США с помощью постоянно расширяющегося НАТО должны доминировать на планете и противостоять тем региональным державам, которые посмеют бросить вызов глобальной гегемонии Америки. Такие державы появились: в первую очередь — это Россия и Китай. И в результате в настоящее время в СМИ и экспертном сообществе всё чаще говорят об угрозе Третьей мировой войны.

Даже папа римский Франциск, не стесняясь в выражениях, заявил, что «лай НАТО у дверей России» могу подтолкнуть к нынешнему кризису.

Возвращаясь к теме предстоящих выборов, повторю, что в случае вероятной победы республиканцев в стране наступят серьезные реформы внутренней политики. Не исключены будут попытки объявления импичмента Байдену, так как на него и членов его семьи накопилось более чем достаточное количество компромата.

Но в вопросах внешней политики особого различия между демократами и республиканцами нет. Среди сторонников абсолютной мировой гегемонии США есть представители обеих партий. В американском политическом лексиконе их называют неоконсерваторами и неолибералами. По выражению профессора Сакса, администрация Байдена «насыщена этими господами». Они же доминируют в конгрессе, а также в большом количестве мозговых центров и СМИ, обеспечивающих идеологическое обоснование такой политики.

Все они пользуются мощной финансовой поддержкой со стороны военно-промышленного комплекса, являющегося главным бенефициаром бесконечных войн США и стран НАТО на Ближнем Востоке и Украине.

Казалось бы, если в Америке существует демократия и большинство ее граждан считает, что страна идет по неверному пути, то голос народа должен быть услышан. Протесты действительно нарастают, но пока они сосредоточены главным образом в экономической плоскости. Широкого же антивоенного движения, как во времена Вьетнама, пока нет.

Не хотелось бы заканчивать на пессимистической ноте, но таковы реалии. И всё же, как было сказано выше, в случае победы республиканцев в ноябре будем надеяться, что количество адекватных членов конгресса, осознающих губительность нынешней внешней политики США, хоть немного, но возрастет.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

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