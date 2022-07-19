Хватит дымить

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что средняя продолжительность жизни в России возвращается к доковидным показателям. За II квартал 2022 года она превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 года. На фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. По словам президента, необходимо устойчиво двигаться к поставленной цели — росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году.

Каковы же главные причины заболеваний, от которых умирают россияне? Как и во всем мире, это неправильное питание, физическая инертность, избыточный вес и, конечно, злоупотребление алкоголем и курение.

Увы, россияне продолжают курить. Опрос «ВЦИОМ-Спутник», проведенный 3 июля, показал, что на сегодняшний день треть населения России потребляет табак. Курят 47% российских мужчин и 21% женщин. По сравнению с 2017 годом на 17% снизилось число курящих, которые хотели бы отказаться от вредной привычки. Доля тех, кто не желает отказываться от табака, выросла за эти годы в полтора раза — с 19 до 31%. Доля бросивших курить также уменьшилось — с 19% в 2017 году до 17% в 2022 году.

Результаты опроса ВЦИОМа — предупреждение об опасности и сигнал к тому, что пора принимать действенные меры. По данным, полученным в результате глобального опроса взрослого населения о потреблении табака, проведенного в 2009 и 2016 годах (GATS, 2009; GATS, 2016), распространенность курения в России начала снижаться. В 2009 году курили 60,7% мужчин и 21,7% женщин (43, 9 млн), а в 2016 году — 48,8% мужчин и 14,2% женщин (36,4 млн). Результаты опроса ВЦИОМа демонстрируют, что после 2017 года процент курящих мужчин не изменился. При этом выросла частота курения среди женщин, что вызывает наибольшее беспокойство.

Здесь необходимо отметить, что российские мужчины по частоте курения занимают лидирующие позиции как в Европе, так и в мире. В то же время распространенность курения среди российских женщин была исторически значительно ниже, чем у женщин в Европе и Америке. Однако в отличие от американок и европеек, среди которых табак теряет популярность, россиянки стали курить больше. Эта неблагоприятная тенденция уже привела к росту заболеваемости раком легкого среди женского населения, причем на фоне общей снижающейся заболеваемости в течение 20 лет. Изменение тенденции произошло в 2012 году, что указывает на то, что рост распространенности курения среди женщин начался как минимум на 5–10 лет раньше. Последнее ставит под сомнение корректность данных о снижении частоты курения среди российских женщин между 2009 и 2016 годами (GATS, 2016). Заслуживают пристального внимания увеличение в 1,5 раза доли (с 19 до 31%) курильщиков, кто не желает отказываться от сигарет, и снижение процента бросивших курить с 19 до 17%.

Меры по борьбе с курением в России очевидным образом «буксуют». Ситуация критическая и требует срочного реагирования. Необходимо продолжать усилия, направленные на контроль потребления табачной продукции в стране и критически проанализировать эффективность принимаемых мер. Такой анализ в России никогда не проводился.

Борьба с курением в России ведется хаотически и безадресно. Она направлена на всех курящих независимо от пола, возраста, образования, профессии, поэтому мало результативна. Важно изменить эту тенденцию и индивидуализировать методы, так как известно (и это подтверждается результатами опроса ВЦИОМа), что контингент курильщиков — группа весьма разнородная, и все они требуют индивидуального подхода.

Необходимо подготовить рекомендации для отказа от курения, ориентированные на различные половозрастные группы курильщиков с учетом их образования и профессии. Принимая во внимание рост распространенности курения среди женщин, необходимо разработать рекомендации отказа от курения для них. Особого внимания требует профилактика курения среди подростков. Эффективность рекомендаций по методам отказа от курения должна быть подтверждена научными исследованиями, то есть научно обоснована. Это касается всех методов профилактики.

Следует создать сеть доступных центров для отказа от курения и лечения табачной зависимости и укомплектовать их квалифицированными специалистами — психологами и наркологами.

Учитывая, что отказ от курения улучшает прогноз выживаемости онкологических больных, а также больных с сердечно-сосудистыми, легочными и другими заболеваниями, следует включать соответствующие рекомендации в схему их лечения.

При этом надо учитывать, что больным в их психологическом состоянии отказ от многолетней привычки дается значительно тяжелее, чем здоровым курильщикам. Курильщикам, которые не могут самостоятельно отказаться от курения, необходимо пройти курс лечения с применением рекомендованных лекарственных препаратов и в первую очередь никотинзаместительной терапии (НЗТ), альтернативных средств доставки никотина, а также других возможных методик. Лечение никотиновой и табачной зависимости должно стать частью лечения заболевания и проводиться по ОМС, то есть бесплатно для больного, и сопровождаться сеансами обучения и психотерапии.