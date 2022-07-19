Стали известны даты Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

Церемония открытия XXXIV летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе назначена на 14 июля 2028 года, соревнования продлятся до 30 июля. Об этом Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил на своем сайте в понедельник, 18 июля.

Отмечается также, что Паралимпийские игры пройдут с 15 по 27 августа 2028 года.

Как заверила пятикратная олимпийская медалистка и главный спортсмен ОИ в Лос-Анджелесе Джанет Эванс, предстоящие игры «продемонстрируют лучшее из исключительных стадионов Южной Калифорнии и культуру мирового уровня как для спортсменов, так и для болельщиков».

Лос-Анджелес в 2028 году будет принимать Олимпийские игры в третий раз. До этого соревнования проходили в 1932 и 1984 годах. Паралимпийские игры здесь состоятся впервые.

Ранее, в феврале, стало известно, что в предварительную программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе вошли 28 видов спорта. В частности, в программу вошли такие виды спорта, как легкая атлетика, гольф, дзюдо, плавание, регби, триатлон, тхеквондо, парусный спорт, велоспорт.

О том, что Лос-Анджелес получил право принять летние Олимпийские игры 2028 года, сообщалось в 2017 году.