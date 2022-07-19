Ледокол «50 лет Победы» с талантливыми детьми

Талантливые подростки — победители различных конкурсов побывали в образовательном круизе на атомном ледоколе «50 лет Победы». Рейс стартовал 8 июля, передает телеканал «Известия». Они прошли по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск.

Экспедиция «Ледокол знаний 2022» — это часть экосистемы научно-просветительской программы Homo Science, созданной Госкорпорацией «Росатом» для молодежи в 2020 году.

Рейс включал творческую обучающую программу с мастер-классами, интеллектуальными играми и мозговыми штурмами.

В путешествие к Северному полюсу отправились более 60 детей — победители всероссийского детского интеллектуального проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project», VII всероссийской премии «За верность науке», лидеры «Школы «Росатома», члены клуба «Легенды Арктики» и другие одаренные школьники и студенты. Средний возраст детей в экспедиции — 14 лет, самому младшему участнику исполнилось 12.

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