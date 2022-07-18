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Первая ракетка России Касаткина совершила каминг-аут

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первая ракетка России Дарья Касаткина 18 июля призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Есть ли у меня сейчас девушка? Да», — сказала она в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.

25-летняя Касаткина за карьеру выиграла четыре турнира Женской теннисной ассоциации WTA и семь турниров ITF, в начале лета она впервые вышла полуфинал «Ролан Гаррос», напоминает «Спорт-Экспресс». В рейтинге WTA россиянка располагается на 16-й строчке.

Касаткина тренируется и живет в Барселоне.

Ранее, в 2021 году, в нетрадиционной ориентации признался американский комедийный актер индийского происхождения Кэл Пенн (настоящее имя — Кэлпен Моди), известный по роли врача Лоуренса Катнера в сериале «Доктор Хаус». Актер рассказал, что со своим партнером он уже более 11 лет и пара уже обручилась.

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