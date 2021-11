Актер сериала «Доктор Хаус» совершил каминг-аут

Американский комедийный актер индийского происхождения Кэл Пенн (настоящее имя — Кэлпен Моди), известный по роли врача Лоуренса Катнера в сериале «Доктор Хаус», признался в нетрадиционной ориентации. Об этом 1 ноября сообщает журнал People.

В своей книге You Can't Be Serious («Ты ведь не серьезно?») актер рассказал о том, как он и его партнер Джош познакомились и полюбили друг друга. Отмечается, что мужчины вместе уже более 11 лет, а недавно пара обручилась.

«Я очень рад поделиться нашими отношениями с читателями. Но Джош, мой партнер, мои родители и мой брат — четыре человека, которые мне ближе всего, довольно стеснительные. Они не любят внимания», — сказал Пенн.

44-летний актер также считает, что раскрыл свою сексуальность по сравнению со многими другими людьми относительно поздно.

27 октября футболист австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джош Кавалло совершил каминг-аут, тем самым став первым в мире открытым геем среди действующих профессиональных футболистов.