Школа со льдом: как дети сходили на Северный полюс

Школа со льдом: как дети сходили на Северный полюс 2022-07-18 19:05:04 2022-07-18 19:05:04 2022-07-18 19:05:04 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Чему можно научиться на одном из самых больших атомных ледоколов в мире

20 июля 2022, 00:02 0