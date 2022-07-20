Школа со льдом: как дети сходили на Северный полюс

Участники экспедиции «Ледокол знаний – 2022» — 70 российских школьников — вернулись с Северного полюса в Мурманск. Как проходило путешествие — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Экспедиция, организованная «Росатомом» в рамках научно-просветительской программы Homo Science, проходила по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В ней приняли участие школьники, победившие в интеллектуальном конкурсе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В рейс они отправились на одном из самых больших атомных ледоколов в мире — «50 лет Победы»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Бухта Тихая — заброшенная полярная станция на острове Гукера, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Для участников экспедиции подготовили творческую обучающую программу, состоящую из четырех треков, с мастер-классами, интеллектуальными играми и мозговыми штурмами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Раздел Homo Science был посвящен генерации чистой энергии в Арктике и сохранению биоразнообразия Севера
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
View Science раскрывал творческую энергию, свободное и оригинальное мышление
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Art&Science демонстрировал связь науки и искусства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Science Media учил работать с информацией в медиапространстве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Каждый участник экспедиции мог выбрать интересующую его тему для исследования
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Детей учили самостоятельно формулировать запрос на знание, искать необходимые ресурсы, а также синтезировать и транслировать в медиа тот багаж, который они приобрели
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Под руководством профессионалов школьники изучали актуальные научно-практические проблемы: строительство АЭС в Арктике, развитие Северного морского пути, экологизация производства в высоких широтах, климатические изменения, сбережение коренных малочисленных народов Севера
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Хватало развлечений и любителям экстрима
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Желающие могли искупаться в водах Северного Ледовитого океана
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
По окончании путешествия школьников ждала праздничная программа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На берегу прошла церемония награждения участников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
А также состоялась презентация созданных на борту арт-объектов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Путешественники вручили переходящий кубок участникам следующего рейса — «Ледокола открытий», на котором 19 июля на Северный полюс при поддержке «Росатома» отправятся победители Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена»
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