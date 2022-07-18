Четыре человека пострадали в ДТП с каретой «скорой» в Волгоградской области

В городе Михайловка Волгоградской области в результате столкновения кареты скорой помощи с легковушкой пострадали четыре человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 18 июля на пересечении улиц Гоголя и Краснознаменской. По предварительной информации, 47-летний водитель «скорой» двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Он попытался проскочить на красный сигнал светофора, но врезался в Chevrolet Niva под управлением 41-летнего мужчины.

В результате ДТП различные травмы получили водитель легковушки и его 44-летняя пассажирка, а также водитель машины медиков и его 34-летняя пассажирка, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

В этот же день на трассе в Ставропольском крае столкнулись грузовой и легковой автомобили. Погибли три человека, еще один был госпитализирован.