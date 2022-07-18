Сын Ширвиндта опроверг сообщения о плохом самочувствии актера

Сын актера Александра Ширвиндта не подтвердил 18 июля «Известиям» сообщения СМИ о плохом самочувствии отца.

Он отметил, что сообщения о «критическом состоянии» Ширвиндта, неподкрепленные какими-либо доказательствами, тиражируются в информационном поле ежегодно.

«Как правило, пишут, что он в критическом состоянии доставлен в реанимацию. А по сути, это плановая профилактика перед отпуском — он едет на рыбалку на месяц. <…> Так что с крайне тяжелым состоянием и реанимацией, надеюсь, повременим», — рассказал «Известиям» сын актера Михаил Ширвиндт.

Как отметила «Газета.Ru», накануне появилась информация о том, что Ширвиндту стало плохо в загородном доме в поселке «НИЛ» под Истрой, и врачи скорой помощи якобы застали его задыхающимся.

Александр Ширвиндт известен по ролям в фильмах «Небесные ласточки», «Ирония судьбы, или с легким паром!» и других кинолентах. Завтра, 19 июля, актеру исполнится 88 лет.