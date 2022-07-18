Пассажирский самолет разбился в Сомали

Самолет компании Jubba Airways потерпел крушение в Могадишо (Сомали) в понедельник, 18 июля. Об этом сообщил местный журналист в Twitter с никнеймом Mogadishu Update.

По данным журналиста, на борту самолета находились 30 пассажиров и членов экипажа. Все они были спасены. Трое из них получили ранения.

По предварительной информации, самолет загорелся при экстренной посадке в аэропорту Могадишо. В настоящее время на месте работают экстренные службы. На распространившихся фотографиях в Twitter видно, что самолет перевернулся.

1 июля в аргентинском аэропорту Рио-Гранде разбился санитарный самолет. При крушении погибли четыре человека. Самолет вылетал в Сан-Фернандо. По предварительной информации, на борту находились два пилота, врач и медбрат. По данным телеканала Todo Noticias, они доставили проходившего лечение в Буэнос-Айресе ребенка в крупнейший город провинции Огненная Земля, а затем должны были вылететь обратно.

Сообщается, что во время взлета у самолета возникли технические проблемы, которые привели к столкновению с ангаром на территории воздушного порта. По словам очевидцев, погодные условия были оптимальными для полета. Сильных ветров и туманов в этот момент не было.