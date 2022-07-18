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Специалисты сообщили о подорожании школьного набора

«Чек Индекс»: за год средний школьный набор подорожал на 15%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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За год средний школьный набор подорожал на 15%. Это следует из данных ресурса «Чек Индекс», с которым 18 июля ознакомились «Известия».

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В первой половине лета родители купили к школе на 25% больше товаров в натуральном выражении, чем в прошлом году, причем большая часть (89%) приобретений пришлась на онлайн-магазины.

«Чек Индекс» анализирует обезличенные агрегированные данные оператора фискальных данных «Платформы ОФД», используя фактуру более чем с 1,1 млн онлайн-касс в России и от экспертов-партнеров.

Как следует из данных компании, набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей) в среднем стоил 784 рублей (+12% к 2021 году). Объем этих продаж в натуральном выражении подскочил на 61%.

Средний чек при покупке дневника составил 163 рублей (+46%), хотя продажи в штуках сократились на 8%.

Средний чек покупающих школьную форму составил 2,9 тыс. рублей (+8%), а объем продаж в натуральном выражении выше на 188%, чем в аналогичный период годом ранее.

Если брать весь список товаров в качестве условного минимального набора школьника (без учета трат на повседневную одежду и принадлежности), то средний чек затрат для сбора ребенка в школу в июне-июле составлял 13,3 тыс. рублей. Это на 15% больше, чем в прошлом году, подчеркнул представитель компании.

По мнению экспертов, родители начали следовать стратегии «запасливого» потребления, стараясь приобрести больший объем товаров из школьного набора заранее. Это может позволить избежать ажиотажа в конце июля и августе. Кроме того, более ранние покупки позволяют нивелировать повышение цен в преддверии начала учебного года.

Годом ранее траты россиян на минимальный школьный набор выросли на 13%. Так, набор тетрадей подорожал на 6%, школьная форма — на 15%, а средний чек на настольную лампу вырос на 22%.

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