Стоп-сигнал: законопроект о едином операторе наружной рекламы вызвал возмущение в Госдуме

В пятницу, 15 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. По задумке, под управление новой коммерческой структуры перейдут как экраны рекламных щитов, так и классифайды — сайты с объявлениями в интернете. Законопроект был внесен в Госдуму 8 июля, и ему стремительно дали ход. Представители отрасли попросили депутатов отказаться от его принятия и их частично услышали — около сотни законодателей выступили против документа. В итоге его хотя и одобрили, но обещали доработать. Почему инициатива вызвала бурные дебаты, разбирались «Известия».

95 против

З а несколько дней до рассмотрения в Госдуме руководители ряда компаний, занимающихся наружной рекламой, и профильных ассоциаций направили парламентариям и представителям федеральных властей открытое письмо, в котором рассказали об отрицательных сторонах инициативы. Речь, в частности, шла о риске монополизации отрасли и угрозах в сфере информационной безопасности. С тезисами экспертов согласились многие депутаты.

Во время голосования 95 из них выступили против законопроекта, 266 поддержали его и четверо воздержались . Помимо спорных моментов, многих смутила и поспешная организация рассмотрения законопроекта. У депутатов было немного времени, чтобы детально ознакомиться с документом. Один из законодателей — Валерий Гартунг из «Справедливой России» даже предлагал снять его с рассмотрения, однако эту идею не поддержали.

— Законопроект рассматривался в комитете по экономической политике, в котором я имею честь состоять. Этот закон не был внесен в повестку дня — и в повестку дня [его] включили часа за три, наверное, до рассмотрения. Этот закон никто не видел, никто не читал и не изучал, — отметил Николай Арефьев из КПРФ.

Риски возрастут

Законопроект был внесен в Госдуму зампредом комитета по экономической политике Артемом Кирьяновым. В соответствии с документом, предлагается наделить единого оператора правом разрабатывать схему размещения цифровых рекламных конструкций, без согласования с региональными властями, отбирать в свою пользу все желаемые места, заключать на них без торгов договоры и взимать плату за них с остальных операторов, контролировать содержание социальной и прочей рекламы. При этом оператор сможет арендовать рекламные места на льготных условиях, без торгов, на 30 лет и на него не будут распространяться правила размещения средств наружной рекламы.

Авторы законопроекта объясняют необходимость создания единого оператора интересами национальной безопасности. По их данным, сегодня 76% рынка частных объявлений в интернете принадлежат иностранным юрлицам. Соответственно личные данные российских пользователей могут стать «достоянием недружественных государств и тех стран, которые сегодня ведут агрессивную информационную политику в отношении Российской Федерации».

Эксперты не спорят с этим утверждением, однако указывают, что в отрасли цифровой наружной рекламы, которую также затрагивает законопроект, подавляющее большинство компаний — российские, а точнее региональный малый и средний бизнес. А что касается информационной безопасности, то при создании единого оператора риски в этой области могут, наоборот, возрасти.

— Объединение всех цифровых экранов России в единую сеть не то что не повысит безопасность, а наоборот создаст серьезные угрозы для информационной безопасности — любая успешная кибератака может привести к единовременному размещению на всех экранах страны нежелательного контента, а устранение последствий кибератак будет осложняться географической и технологической спецификой, — отметил Владимир Плякин (партия «Новые Люди»).

Некоторые депутаты обратили внимание, что примеры взлома цифровых рекламных конструкций и размещения на них противоправной информации приведены так и не были. И смысла создавать новую структуру парламентарии не видят, поскольку действующее законодательство уже предусматривает полный контроль государства за размещаемой информацией. Зато многие участники обсуждения выразили опасения в связи с вероятной монополизацией рынка при появлении нового крупного игрока.

— В законе написано буквально, чем будет заниматься этот монстр — установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций, разработкой схем размещения рекламы, созданием и эксплуатацией информационного ресурса и так далее. (...) Совершенно очевидно, что создается структура под какое-то конкретное лицо, — предположил Арефьев.

Критически высказался о законопроекте и глава «Справедливой России» Сергей Миронов. «Все, что сейчас существует в разных компаниях, будет в одной, в монополисте, который уже ручки потирает от предвкушаемой прибыли. Представьте, что вся цифровая реклама находится в одном центре. Хакеру легче взломать один центр и по всей России на всех экранах будет... Тут поставлю многоточие. Кто это делает и для чего? Да, ради получения прибыли»,— сказал политик.

Отрасль под угрозой

Представители отрасли в свою очередь опасаются, что в случае принятия закона до 90% федеральных и локальных операторов наружной рекламы не смогут продолжать свою деятельность.

— Создание монополиста на рынке, передача ему возможности под себя формировать схему рекламных конструкций в регионах РФ и выставление новых конструкций без торгов на 30 лет, использование единого информационного ресурса для размещения рекламы — все это, в совокупности, попросту убьет региональные компании. Новая версия закона может оставить без работы более 150 тыс. человек по всей стране, — сказал «Известиям» Илья Фомин, руководитель медиагруппы «РИМ» — один из крупнейших операторов наружной рекламы в России с широкой географией присутствия в регионах.

При обсуждении законопроекта в Госдуме депутаты также выразили обеспокоенность в связи с тем, что региональные власти не смогут контролировать размещение рекламы, поскольку эти полномочия предлагается передать единому оператору.

— Предлагается создать систему, при которой единый оператор получит право разместить свои цифровые рекламные конструкции на всех ключевых локациях в каждом субъекте федерации и установить монопольно возможно высокую цену на размещение рекламы на них, — заявил депутат Плякин.

Из-за этого может пострадать право регионов на формирование облика городов; также они могут лишиться бюджетных поступлений от проведения торгов на рекламные места. При этом, как стало известно, с субъектами РФ законопроект не обсуждался.

— Кто-то вообще считал, какой ущерб бюджетам органов местного самоуправления будет нанесен? Ведь доходы от рекламных конструкций идут к ним. Мало того, кто-то спрашивал, например, а если собственники зданий, на которых за арендную плату на конкурсной основе размещаются вот эти конструкции — они идут все в ТСЖ. Собственников кто-то спросил? Это граждан касается. Никто не спросил, — возмутился депутат Гартунг.

В связи с этим он предложил до осенней сессии Госдумы провести полноценные общественные слушания, организовать антикоррупционную экспертизу и дать оценку регулирующего воздействия .

Отправили на доработку

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принимать законопроект надо, однако его следует доработать, чтобы не «обидеть отечественные компании». Он несколько раз подчеркнул, что инициатива будет касаться только тех компаний, которые «работают на НАТО и направляют оружие на Украину», и будет ориентирована «на защиту нашего бизнеса».

— Ко второму чтению четко надо сориентировать законопроект для того, чтобы от нас ушли те, кто ведут себя недружественно. Придут наши компании, российские, отечественные. Вот здесь мы должны отстоять это право. Вот здесь не должно быть монополии, все должно быть прозрачно, — сказал председатель нижней палаты парламента.

На доработку документа у законодателей есть 30 дней. Представители отрасли уже готовят свои предложения.