Отрасль выступила против создания единого оператора цифровых рекламных щитов

Представители отрасли наружной рекламы призвали отказаться от идеи создания единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Эксперты направили обращение председателю Совета Федераций Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором попросили не допустить принятия соответствующего законопроекта в текущем виде. Копии письма направлены также руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, председателю комитета ГД по экономической политике Максиму Топилину и сенатору от Санкт-Петербурга Андрею Кутепову.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента 8 июля. Депутаты рассмотрят его во внеплановом порядке в пятницу, 15 июля.

Авторы открытого письма отмечают, что в случае принятия законопроекта будет создана система, при которой единый оператор «получит право разместить свои цифровые рекламные конструкции на всех ключевых локациях в каждом субъекте федерации и установить монопольно высокую цену за размещение рекламы на них». «Таким образом, будут ликвидированы 90% федеральных и локальных участников рынка наружной рекламы, радикально сократятся рабочие места, снизятся возможности рекламодателей по размещению рекламы своей продукции», — предупредили специалисты.

Они также обратили внимание на то, что объединение всех цифровых экранов страны в единую сеть «создаст новые серьезные угрозы для информационной безопасности». «Любая успешная кибератака сможет привести к единовременному размещению на всех экранах страны нежелательного контента, а устранение последствий кибератак будет осложняться географической и технологической спецификой. Появление единой сети станет целью номер один для хакеров со всего мира», — считают эксперты.

По их словам, авторы идеи создания единого оператора обосновывают целесообразность проекта желанием предотвратить распространение недостоверных сведений, однако действующее законодательство «уже предусматривает полный контроль государства за размещаемой информацией». И операторы наружной рекламы знают, что в случае нарушений их могут лишить права осуществлять свою деятельность. Поэтому «компании не допускают никаких нарушений именно потому, что понимают неотвратимость наказания» и осознают, что конкуренты «навсегда займут их рекламные конструкции», пишут представители индустрии.

Они предупреждают, что «создается опасный прецедент по возложению государственных функций по контролю за информацией на коммерческую организацию», которая является действующим участником рынка. Это, продолжают авторы обращения к спикеру Госдумы, приведет к тому, что институты власти окажутся в зависимом положении, и им будет сложно приостановить деятельность данной коммерческой структуры из-за «отсутствия полноценных конкурентов».

При этом «в связи с предлагаемым прямым освобождением от соблюдения технических нормативов» не исключено, что подобную компанию не будут наказывать за невыплату налогов, размещение противоправной информации, нарушение отраслевых стандартов и правил, а также отсутствие контроля за безопасностью конструкций, указывается в открытом письме.

Там также подчеркивается, что принятие законопроекта повлечет «сокращение поступлений в региональные бюджеты за пользование землей и ухудшит возможность региональной власти финансировать социально-значимые проекты». Кроме того, регионы лишатся права «самостоятельно планировать схемы размещения рекламных конструкций», поскольку коммерческая организация будет «вмешиваться в полномочия органов власти по формированию облика городов», полагают эксперты.

Они напомнили о той большой работе, которую провели в российских регионах, чтобы избавить жителей от рекламного «шума» за счет грамотного размещения конструкций. Данные шаги, как считают представители отрасли, будут обесценены после передачи полномочий неподконтрольному региональным властям единому оператору.

«Очередная встряска правового регулирования в отрасли делает бизнес по развитию наружной рекламы инвестиционно непривлекательным и наносит непоправимый удар по сотням отечественных компаний», — заявили авторы открытого письма. Они добавили, что «в период импортозамещения и формирования технологической независимости, а также радикального сокращения возможностей продвижения в интернете именно наружная реклама является плацдармом роста экономического потенциала отечественных производителей». А внесенный в Госдуму законопроект станет «фактором снижения экономической активности» и в отрасли наружной рекламы и в ряде других секторов, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, предостерегли специалисты.

С их точки зрения, создание единого оператора не принесет никакой пользы и запроса на него не было ни у властей, ни у бизнеса. «До сегодняшнего дня — при текущем законодательством регулировании — на рынке цифровой наружной рекламы не было ни одного случая вывода на цифровые рекламные конструкции контента, содержащего недостоверную информацию, угрожающую интересам национальной безопасности. Хотя именно этот риск авторы законопроекта приводят в качестве основного аргумента в пользу изменения системы регулирования отрасли, которое на самом деле, наоборот, эти риски создаст», — поясняют эксперты.

Кроме того, в открытом письме отмечается, что законопроект затрагивает отрасль, не подпадающую под регулирование законодательства о рекламе — единый оператор будет контролировать размещение объявлений частных лиц в интернете, «полностью перераспределяя данный рынок в пользу нового игрока» и «лишая таким образом существующих представителей данной индустрии своего бизнеса».

Обращение подписали, в частности, члены Ассоциации операторов наружной рекламы Санкт-Петербурга, Ассоциации операторов Приморья, руководители и владельцы десятков компаний в сфере наружной рекламы, производители программного обеспечения и сопутствующих сервисов, владельцы медиафасадов и оборудования. Призыв не принимать закон в такой редакции поддержали компании со всей страны, такие как Gallery, медиагруппы «РИМ», «ДРИМ», «Восток-Медиа», «Дизайн-мастер», «СанлайтАутдор», «Норд Стар», «Сити Скрин», всего более 50 подписей.

Законопроект о поправках в закон «О рекламе» был внесен на рассмотрение Госдумы 8 июля депутатом Артемом Кирьяновым. Как указали авторы законопроекта, существует необходимость контроля над цифровыми рекламными щитами, в том числе в транспорте, со стороны единого оператора. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такие меры позволят снизить риски распространения незаконной и недостоверной информации, избежать кибератак, разжигания межнациональной розни и хулиганства. «Главным фокусом сегодняшнего дня является максимальная защита и людей, и инфраструктуры, в том числе информационной, от внешних воздействий, а также от разного рода ситуаций, которые могут спровоцировать какие-то негативные последствия», — пояснил Кирьянов «Известиям».