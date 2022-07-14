Экранирование: коммерческому оператору рекламы хотят передать часть полномочий регионов

8 июля в Госдуме предложили взять под контроль все цифровые рекламные щиты в России и частные объявления в интернет-сервисах. Предусматривается создание единого оператора, который получит исключительное право на размещение рекламы на электронных билбордах, и все объявления в интернете от обычных граждан тоже должны проходить только через него. Зачем нужна инициатива и к чему она может привести — в материале «Известий».

Монополия на экраны

Цифровые уличные щиты, в том числе в транспорте, и частные объявления в интернете нужно контролировать через единого оператора, уверен депутат Госдумы Артем Кирьянов . Он предлагает внести соответствующие изменения в закон «О рекламе». В пояснительной записке к законопроекту парламентарий отметил, что такие меры позволят снизить риски распространения незаконной и недостоверной информации, избежать кибератак, разжигания межнациональной розни и хулиганства. Депутат назвал цифровую «наружку» и доски объявлений наиболее уязвимыми секторами в информационной сфере — слабыми местами могут воспользоваться недружественные страны.

— Регулирование меняется со временем. Вы видите, какие сегодня стоят вызовы перед страной, вы видите, какой беспрецедентный уровень информационной атаки, информационной борьбы против России, и, конечно, на этом фоне регулирование должно быть другим, в том числе и в части тех областей, которыми занимается комитет ГД по экономической политике. Главным фокусом сегодняшнего дня является максимальная защита и людей, и инфраструктуры, в том числе информационной, от внешних воздействий, а также от разного рода ситуаций, которые могут спровоцировать какие-то негативные последствия, — пояснил Кирьянов «Известиям».

Единый оператор, о котором идет речь в законопроекте, — не государственная, а коммерческая компания с правом осуществлять предпринимательскую деятельность. Представители рекламного бизнеса подчеркивают, что документ по сути предлагает создать на рынке монополиста с неограниченными полномочиями — и в нем нет необходимости.

По словам президента Ассоциации операторов наружной рекламы Санкт-Петербурга Кирилла Опарина, обоснования для инициативы, скорее, надуманные. Цифровые рекламные щиты не подвергались кибератакам, а даже если есть такой риск, то взломать защитную систему одной компании гораздо проще, чем многих. Он отметил, что частые объявления на наружных площадках размещать запрещено, а рекламные агентства и сами стремятся избежать проблем с законодательством.

Опрошенные «Известями» эксперты утверждают, что действующее законодательство позволяет государству полностью контролировать деятельность рекламных компаний — этим занимаются ФАС и региональные власти. Эксперты убеждены, что в случае нарушения законодательства или условий договоров власти в любой момент легко могут лишить оператора возможности продолжать работать и это дисциплинирует всех участников рынка.

— В каждой компании обычно есть юрист, который проверяет, не нарушает ли реклама требований законодательства. Того регулирования, которое сейчас существует, совершенно достаточно, — считает Опарин.

Он добавил, что в отрасли в итоге сложатся неравные условия. Единый оператор получит значительные привилегии — приоритетное право на заключение договоров по установке и эксплуатации рекламных конструкций на 30 лет без торгов и разрешений. Другие операторы смогут размещать рекламу на своих щитах только через специальный информационный ресурс и только платно.

С Опариным согласен генеральный директор рекламной группы «ДРИМ» Игорь Лернер. Он подчеркнул, что все операторы «наружки» работают в тесном контакте с местными администрациями и моментально предоставляют видеоэкраны для всех размещений и социально значимых акций.

— Собственники видеоэкранов ни при каких обстоятельствах не смогут нормально работать через какую-либо единую систему, так как при этом потеряется вся эффективность и оперативность работы представителей малого бизнеса, особенно если им придется работать на своих собственных видеоэкранах по расценкам, утверждаемым в другом месте, — сказал он «Известиям».

Как отмечают эксперты, государственную функцию по контролю за информацией, по сути, предлагают возложить на коммерческую организацию. Такой дуализм, отметил в беседе с «Известиями» руководитель онлайн-сервиса размещения наружной рекламы all-billboards.ru Андрей Байдужий, быстро приведет к монополизации всего рынка наружной и транзитной рекламы.

— Поскольку цифровая наружная реклама составляет уже почти половину рынка, проигрыш конкуренции в цифровой «наружке» автоматически означает, что проигравший не выдержит конкуренции и в нецифровой ее части. Операторы будут разоряться, их активы задешево будут покупаться всё тем же монополистом, — сказал он.

Байдужий добавил, что телевизионные просмотры в стране и мире снижаются и в этих условиях наружная реклама останется почти единственным охватным медиа.

— Кроме того, российская «наружка» благодаря конкуренции нескольких игроков и платформ сегодня оказалась одной из самых передовых в мире. Монополизация отрасли приведет к росту цен и быстрой технологической деградации отрасли. Другим крайне болезненным следствием предлагаемого законопроекта станет резкое падение доходов местных бюджетов от конкурсов на рекламные места, — подчеркнул Байдужий.

Устранение конкурентов

Игроки рынка подчеркивают, что в случае принятия закона он особенно сильно ударит по регионам — станет менее гармоничным внешний облик городов, снизятся поступления в бюджет. Единый оператор получит право размещать рекламу в любых российских населенных пунктах без аукционов, платы в местный бюджет, соблюдения ГОСТов по безопасности и требований к сохранению архитектурной и стилистической целостности исторических зданий.

— Это приведет к перенасыщению наших городов такими конструкциями, без какого-либо согласия и экспертизы органов местного самоуправления. Особенно с учетом того, что данные конструкции будут размещаться на срок более 30 лет, в то время как все существующие рекламные конструкции, право размещения которых было куплено на открытых аукционах, размещаются на срок 5–10 лет, — пояснил Игорь Лернер.

По его словам, новый закон может уничтожить все усилия региональных властей по наведению порядка в своих городах.

— И вдруг окажется, что теперь можно опять устанавливать рекламные конструкции где угодно, без учета существующих схем размещения. Будет нанесен непоправимый ущерб великолепной архитектуре наших городов за счет появления новых конструкций на самых оживленных перекрестках и в центральных частях городов, в тех самых местах, откуда администрации только что демонтировали другие конструкции, которые, с их точки зрения, не вписывались в городскую среду, — сказал он изданию.

Как рассказал «Известиям» гендиректор медиагруппы «РИМ» Илья Фомин, поправки в федеральный закон уже назвали в отрасли «апокалипсисом региональных операторов». По его мнению, в такой форме инициатива грозит крахом отрасли в субъектах РФ.

— А это тысячи компаний малого бизнеса и десятки тысяч их сотрудников в регионах, которые останутся без работы. При этом если поправки будут приняты, то власти на местах утратят возможности влияния и регулирования этого рынка. А региональные бюджеты лишатся поступлений от проведения торгов на право размещения рекламных конструкции. В городских бюджетах это значимая сумма от общего объема поступлений, и зачастую она направляется на строительство новых объектов и на благоустройство. И последнее — среди игроков регионального рынка просто нет того, кто бы удовлетворял требованиям на роль единого оператора. Законопроект поставит одного из участников рынка выше всех остальных, наделив его привилегиями — от возможности контроля конкурентов до формирования условий работы под себя. А это крайне несправедливо, — пояснил он.

Контроль частных объявлений

Помимо «наружки», инициатива затрагивает отрасль, которая не попадает под действие закона «О рекламе». Речь идет о классифайдах — сервисах, которые размещают объявления в интернете. Согласно законопроекту, все частные объявления, не связанные с предпринимательской деятельностью, должны будут публиковаться в Сети только через информационный ресурс единого оператора, за что он может брать плату.

В каком положении при этом окажутся владельцы частных коммерческих площадок вроде «Авито» и VK, непонятно. По документу, Минцифры сформирует перечень лиц, которым будет запрещено вести такую деятельность. Они должны будут предоставить единому оператору информацию для регистрации граждан на ресурсе, уведомить об этом своих клиентов и вернуть им деньги за неразмещенные объявления.

В любом случае такой законопроект требует обширного обсуждения с представителями отрасли — речь идет о тысячах предпринимателей. Возможно, у игроков рынка уже есть инструменты, которые позволят избежать упомянутых Кирьяновым рисков, не прибегая для этого к монополизации и единому контролю.