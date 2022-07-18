Назван топ-5 болезней туристов на российских курортах

Инфекционисты по просьбе «Известий» составили рейтинг инфекций, которыми туристы заражаются на российских курортах. В пятерку вошли ротавирус, гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и инфекции, передаваемые половым путем.

На первом месте по частоте заражений среди подстерегающих российских путешественников болезней находится ротавирусная инфекция (РВИ). Это самая распространенная причина тяжелых диарей у детей до пяти лет, рассказал «Известиям» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«РВИ встречается достаточно часто, но протекает легко, многие принимают ее за обычное пищевое отравление и не обращаются за медицинской помощью. В таких случаях исход заболевания вполне благоприятный, осложнения для РВИ не характерны», — сообщил эксперт.

Следующей опасностью, подстерегающей туристов на российских курортах, эксперты назвали вирусный гепатит А (болезнь Боткина) — инфекционное заболевание печени, которое проявляется интоксикационным синдромом и желтухой.

Третьей распространенной инфекцией, всплеск которой возникает в разгар туристического сезона, специалисты назвали золотистый стафилококк. Как рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ, врач-инфекционист Иван Коновалов, этот микроб может спокойно присутствовать на коже и слизистых абсолютно здорового человека, но иногда он способен приобретать выраженные патогенные свойства, в том случае если его скопилось очень много.

«Например, он может размножаться в просроченных продуктах питания, таких как заправленные салаты, которые хранятся длительное время с яичной заправкой, майонезным соусом, кисло-молочными продуктами. Обычно в такие продукты стафилококк попадет с необработанных рук повара», — сообщил эксперт.

Пятую строчку рейтинга самых распространенных курортных инфекций заняла целая группа болезней, а именно инфекции, передаваемые половым путем. В их распространении участвуют самые различные факторы демографического, медицинского, социального, экономического, культурного и поведенческого характера, рассказали эксперты.

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«На хворую руку: назван топ-5 болезней туристов на курортах России»