В Адыгее краснодарец погиб при восхождении на гору Фишт

Турист из Краснодара погиб, сорвавшись при восхождении на гору Фишт. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев.

«Турист из Краснодара 1978 года рождения сорвался с горы Фишт, он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб», — рассказал Голубев.

Тело с ледника доставляют пешим порядком на носилках в приют «Фишт», затем на Яворовую поляну. По словам Голубева, в связи с нелетной погодой перевезти вертолетом тело невозможно.

Он уточнил, что погибший совершал восхождение в составе незарегистрированной группы из двух человек.

Следственный отдел по Майкопскому району следственного управления СК России по Республике Адыгея организовал проверку обстоятельств гибели туриста.

Кроме того, выясняют и обстоятельства организации восхождения.

23 сентября 2021 года группа альпинистов при восхождении на Эльбрус попала в сильную пургу и запросила помощь у спасателей. В тот момент они находились на высоте 5,4 тыс. м. Всего в составе группы было 23 человека, но на гору взошли 19, среди них четверо инструкторов. Поиски пропавших проходили в тяжелых метеоусловиях. Число жертв составило пять человек.

Тогда Виталий Трясунов из Санкт-Петербурга, бывший одним из участников туристической группы, который по состоянию здоровья отказался от восхождения, обратил внимание на уровень подготовки туристов к экстренным ситуациям в горах.