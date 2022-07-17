Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден разозлил экс-помощника Тэтчер напоминанием о притеснении ирландцев Британией
Мир
В Запорожской области меняют информационные указатели на русскоязычные
Общество
После схода 12 вагонов в Тульской области возбудили уголовное дело
Мир
В Запорожской области опровергли задержание замначальника ГУ МВД Селиванова
Мир
Премьер Польши Моравецкий признал наличие проблем с поставками угля
Спорт
Дрозд назвал Рыжего Тарзана фаворитом в бою с Монсоном
Мир
В Херсонской области открыли центр занятости населения
Мир
Боррель признал нескорый эффект антироссийских санкций Евросоюза
Мир
В Греции на месте крушения Ан-12 из-под обломков извлекли тела трех человек
Мир
Солдаты ВСУ рассказали в письме Зеленскому об отсутствии боевого опыта
Мир
Глава производителя удобрений Yara спрогнозировал «ураган голода» по всему миру

В Адыгее краснодарец погиб при восхождении на гору Фишт

0
Фото: commons.wikimedia.org/Letiaga01
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турист из Краснодара погиб, сорвавшись при восхождении на гору Фишт. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев.

«Феноменальный шторм»: что известно о гибели альпинистов на Эльбрусе
Группа из 19 человек заблудилась, попав в сильную метель

«Турист из Краснодара 1978 года рождения сорвался с горы Фишт, он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб», — рассказал Голубев.

Тело с ледника доставляют пешим порядком на носилках в приют «Фишт», затем на Яворовую поляну. По словам Голубева, в связи с нелетной погодой перевезти вертолетом тело невозможно.

Он уточнил, что погибший совершал восхождение в составе незарегистрированной группы из двух человек.

Следственный отдел по Майкопскому району следственного управления СК России по Республике Адыгея организовал проверку обстоятельств гибели туриста.

Кроме того, выясняют и обстоятельства организации восхождения.

23 сентября 2021 года группа альпинистов при восхождении на Эльбрус попала в сильную пургу и запросила помощь у спасателей. В тот момент они находились на высоте 5,4 тыс. м. Всего в составе группы было 23 человека, но на гору взошли 19, среди них четверо инструкторов. Поиски пропавших проходили в тяжелых метеоусловиях. Число жертв составило пять человек.

Тогда Виталий Трясунов из Санкт-Петербурга, бывший одним из участников туристической группы, который по состоянию здоровья отказался от восхождения, обратил внимание на уровень подготовки туристов к экстренным ситуациям в горах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022