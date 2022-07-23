Отменный аппетит: почему меннонитам не дают работать

Основное занятие последователей одной из старейших раннепротестантских церквей - сельское хозяйство. Практически всю полученную прибыль они тратят на покупку новых земель. С начала XX века, когда первые меннониты переселились в Мексику из Канады, их численность сильно выросла, они заняли обширные территории. Вильгельм Хардер намерен переселиться из штата Чиуауа, страдающего от сильной засухи, в Кампече