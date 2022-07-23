Отменный аппетит: почему меннонитам не дают работать

Фермы меннонитов, которые охватывают все большие территории в мексиканском штате Кампече, могут вызвать экологическую катастрофу, полагают местные власти. Представители общины игнорируют большинство благ цивилизации, однако с помощью тракторов и бензопил активно уничтожают тропические леса, расчищая земли под сельское хозяйство. Как живут и работают в Мексике потомки выходцев из Германии и Голландии - в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Основное занятие последователей одной из старейших раннепротестантских церквей - сельское хозяйство. Практически всю полученную прибыль они тратят на покупку новых земель. С начала XX века, когда первые меннониты переселились в Мексику из Канады, их численность сильно выросла, они заняли обширные территории. Вильгельм Хардер намерен переселиться из штата Чиуауа, страдающего от сильной засухи, в Кампече
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
В Кампече, по данным экологов, за последние 20 лет было уничтожено около 8 тыс. кв. км леса, что составляет почти пятую часть древесного покрова штата
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Меннониты не только вырубают, но и сжигают деревья, чтобы расчистить территорию под сельское хозяйство. 2020 год, как говорят власти, стал самым худшим для лесов за всю историю наблюдений
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Исследование, проведенное учеными Университета Веракруза, показало, что на территориях, принадлежащих меннонитам в Кампече, темпы вырубки лесов в четыре раза выше, чем на остальных участках
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Представители общины обвиняют администрацию в предвзятом отношении, призывают чиновников оставить их в покое и обратить внимание на другие предприятия, наносящие вред окружающей среде
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Тем не менее, властям удалось подписать с некоторыми поселениями соглашения о прекращении вырубки лесов
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Правда потом меннониты признавались, что ничего не изменили в своей деятельности
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Большинство фермеров признается, что они не против были бы купить еще больше земли, им ее всегда не хватает
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Чем больше земли, тем больший доход она приносит и позволяет прокормить семью. А семьи у них большие - минимум по 10 человек
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Сейчас в Кампече насчитывается порядка 15 тысяч меннонитов в двух десятках поселений
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Также сюда переселяются фермеры из более засушливых районов в поисках плодородной земли
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Уничтожение лесов приводит к усилению засухи и сокращению сезона дождей - раньше фермеры начинали посевную в мае, а сейчас им часто приходится ждать до июля
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Сейчас фермеры ждут от властей предложения, которое позволит избежать резкого сокращения производства. Наибольшее беспокойство у них вызывает намерение чиновников запретить использование глифосата - гербицида, который используется для борьбы с сорняками. Министр окружающей среды Кампече Сандра Лаффон не исключает, что ради защиты окружающей среды придется пожертвовать объемами производства. Фермеры уверены, что если власти пойдут на это, им поможет бог
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