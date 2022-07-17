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Между Московским районом и Балтийским вокзалом в Петербурге запустили новый автобус

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В Санкт-Петербурге между Московским районом и Балтийским вокзалом запустили новый автобус. Об этом в воскресенье, 17 июля, заявили в пресс-службе правительства города.

Как уточняет ИА FlashNord, маршруту присвоили номер 286. Он будет социальным и проследует мимо станций метро «Звездная» и «Парк Победы».

Автобус будет ходить ежедневно с 5:30 до 23:30.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске с 27 июня начал работать новый автобусный маршрут № 72 Мостоотряд — Центробанк.

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