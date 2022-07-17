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От рухнувшего в Греции украинского самолета эвакуировали людей

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Фото: REUTERSEUROKINISSI
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В Греции эвакуировали пожарных, врачей и местных жителей от упавшего украинского самолета «Антонов». Информация об этом в воскресенье, 17 июля, появилась на греческом портале Skai, который ссылается на заявление начальника управления гражданской обороны округа Кавала Ставроса Кивракиса.

«Приказ был отдан из-за того, что неизвестна токсичность груза, который перевозился самолетом», — сказал он.

Также сообщается, что в районе падения самолета ощущается сильный запах сгоревшего топлива, видно плотное облако дыма, однако вероятность возобновления пожара мала.

«Офицеры пожарной команды говорят, что они действуют с безопасного расстояния, потому что в этом районе также сообщается о разбросанных снарядах», — добавляется в сообщении.

Об этом же сообщил греческий телеканал Open. Кивракис добавил, что двое пожарных пострадали в ходе тушения пожара из-за густого дыма. С момента падения самолета были слышны взрывы. Уровень опасности содержимого грузов самолета оценит беспилотник, после этого спасательная операция будет продолжена.

Самолет украинской авиакомпании упал в субботу. Он выполнял рейс из Сербии в Иорданию. На его борту находились восемь членов экипажа, пассажиров не было.

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