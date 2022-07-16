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Махачев сразится с Оливейрой за титул чемпиона UFC в легком весе

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев сойдется в поединке с Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом 16 июля сообщил портал MMA Fighting.

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Бой состоится 22 октября в Абу-Даби во время турнира UFC 280. Для Махачева это будет первая попытка завоевать чемпионский титул.

В активе Ислама Махачева 10 одержанных подряд побед и одно поражение от Адриано Мартинса.

У Оливейры на счету 11 побед в легком дивизионе, в том числе над такими бойцами, как Джастин Гэтжи, Дастин Порье и Майкл Чендлер.

1 июля российский спортсмен, обладатель пояса UFC Хабиб Нурмагомедов официально был введен в Зал славы UFC. Церемония проходила 1 июля в Лас-Вегасе.

Кроме российского спортсмена, в Зал славы UFC также включен 43-летний американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье, который ушел из спорта в 2020 году.

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