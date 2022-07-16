Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Мурманской области

Два легковых автомобиля и автобус столкнулись на дороге в Мурманской области. Травмы получили пять человек.

Авария произошла в районе 30-го км подъезда к Териберке. Автомобиль Mitsubishi столкнулся с автобусом «МАЗ», после чего в автобус врезался автомобиль Audi. В результате ДТП дорога к селу оказалась перекрыта, пишет ИА «Би-порт».

Травмы получили пять человек. В Госавтоинспекции отмечают, что тяжело пострадавших нет. Незначительные повреждения получил 15-летний подросток.

По факту ДТП проводится проверка.

В Северодвинске (Архангельская область) при столкновении тягача «КамАЗ» и пассажирского автобуса 16 июля пострадали 16 человек. Десять пострадавших госпитализированы. Установлено, что водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем.