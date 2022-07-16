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В Северодвинске 16 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и тягача

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Северодвинске Архангельской области 16 человек пострадали в результате столкновения тягача («Камаз») и пассажирского автобуса в субботу, 16 июля. Об этом сообщили в областном управление МВД.

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«Водитель автобуса 1976 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Камаз». В результате столкновения пострадали 16 человек», — передает сообщение ТАСС.

Десять пострадавших был госпитализированы в больницу для дальнейшего осмотра медиками, остальные шесть получили медицинскую помощь на месте.

Прокуратура по факту произошедшего уже организовала проверку. По данным ведомства, ДТП произошло на пересечении улиц Советская и Железнодорожная.

«В ходе проверки по факту столкновения будет дана оценка исполнения участниками требований законодательства о безопасности дорожного движения, своевременности оказания медицинской помощи, а также установлены причины и условия, способствовавшие ДТП. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

13 июля в Орловской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате происшествия пострадали восемь пассажиров, среди которых был один несовершеннолетний.

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