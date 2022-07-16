Пропавшим на Камчатке вертолетом «Робинсон» управлял биатлонист Малиновский

Биатлонист Игорь Малиновский управлял пропавшим на Камчатке вертолетом. Об этом 16 июля ТАСС сообщили авиаслужбы.

Ранее в этот день стало известно, что на Камчатке пропал вертолет «Робинсон», летевший в село Мильково.

Предполагается, что из-за непогоды вертолет совершил посадку для ночевки в неизвестном месте. Проблемы со связью у машины были изначально. Из-за неблагоприятных погодных условий спасательные вылеты не будут совершаться до 18 июля.

В апреле этого года Малиновский рассказал, что прошел учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации и официально стал пилотом вертолета Ми-8. 16 июня он показал подписчикам соцсетей, как моет свой вертолет «Робинсон».

Малиновский является пятикратным чемпионом мира среди юниоров. В составе сборной России выступил в трех гонках Кубка мира, лучшим результатом стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году. Малиновский завершил международные выступления после сезона-2020/21, но официально о завершении спортивной карьеры не сообщал.