WSJ сообщил о вступлении РФ и Китая в борьбу с США за глобальный Юг

В условиях противостояния с Западом Россия и Китай рассчитывают на поддержку и укрепление связей с глобальным Югом. Об этом говорится в опубликованной 15 июля статье газеты The Wall Street Journal.

По мнению ее автора, руководство РФ на фоне ухудшения отношений между Востоком и Западом из-за ситуации вокруг Украины строит новую сеть в сфере дипломатии, безопасности и экономики по оси Север — Юг. Ключевым союзником России на этом направлении, по его словам, является Китай, который работал по этой оси годами, щедро ведя торговлю и инвестируя в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

«Эти страны не являются крупными экономическими или дипломатическими игроками, но многие из них представляют собой быстро развивающиеся рынки, расположенные на стратегических торговых маршрутах, а некоторые обладают важными для перехода к чистой энергетике минералами», — говорится в материале.

При этом отмечается, что многие расположенные по оси Север — Юг страны имеют приоритеты, резко контрастирующие с западными.

Россия и Китай планируют вместе попытаться перенаправить глобальные энергетические потоки таким образом, чтобы они еще долгие годы работали на пользу им и в убыток Западу, утверждается в статье. Это, по мнению газеты, стало бы одним из важнейших долгосрочных итогов украинского кризиса.

Издание обратило внимание на то, что РФ в условиях санкций нарастила поставки нефти в Индию, что позволяет ей возместить убытки из-за потери западных рынков, а также добивается успехов на дипломатическом поле. Это, в частности, нашло проявление в отказе 35 стран, в том числе Индии, Китая и Южной Африки, осудить в начале марта действия России на специальной сессии Генассамблеи ООН, указывал автор.

Подчеркивается, что после начала российской спецоперации по защите Донбасса США и их партнеры по НАТО сфокусировались на объединении Запада. В то же время как Россия и Китай исходят из того, что это стремление к сплочению Запада представляет собой устаревший образ мышления времен холодной войны, потерявший свою прежнюю актуальность, говорится в статье.

Газета признала, что позиция Москвы и Пекина отражает новые реалии: безразличие к странам Латинской Америки и Африки со стороны США, а также восприятие Вашингтона как ненадежного партнера дает России и Китаю открытое пространство для маневра.

Ранее, 17 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле. Они, по словам российского лидера, словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.