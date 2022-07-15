Тодоренко и Топалов стали родителями во второй раз

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями во второй раз. У пары родился сын. Телеведущая сообщила об этом 15 июля, опубликовав фотографию с супругом и новорожденным сыном на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской организацией).

«Наша с Владом любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас», — написала она под фото.

В конце июня появилась информация, что у Тодоренко и Топалова родился ребенок, однако тогда предполагалось, что телеведущая родила дочь. Слухи появились после того, как Тодоренко опубликовала в Telegram-канале фотографию с коляской, написав, что тренирует забытый навык. Позднее телеведущая опровергла распространившиеся слухи.

Регина Тодоренко и Влад Топалов познакомились летом 2017 года во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард». Пара поженилась в конце октября 2018 года и воспитывает сына Михаила, которому сейчас три года.